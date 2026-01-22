اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الحزم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:22 مساءً - يستقبل نادي التعاون نظيره نادي الحزم مساء اليوم الخميس، في لقاء مرتقب يجمعهما على "ملعب نادي التعاون" ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

​ويدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، حيث يطمح الفريق لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على مراكز المربع الذهبي، مستفيداً من صلابته الدفاعية وتفوقه التاريخي في مواجهاته المباشرة أمام ضيفه.

​في المقابل، يدخل الحزم المواجهة باحثاً عن تحسين وضعيته في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، ويسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية أمام صاحب الأرض لتعزيز رصيده والتقدم نحو مناطق الوسط.

​موعد مباراة التعاون ضد الحزم

تقام المباراة اليوم الخميس 22 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

​الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

​الساعة 06:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

​القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الحزم

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية بصوت المعلق عبد الله الحربي.