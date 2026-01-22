إعصار هاري يجتاح إيطاليا ويسبب أضرار جسيمة.. والسلطات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 02:15 مساءً - اجتاج الساعات القليلة الماضية إعصار هارى في عدد من المناطق في إيطاليا، حيث تسببت بعض من الظواهر الجوية لحدوث ذلك الإعصار، مما قامت الحكومة الإيطالية بإعلان حالة الطوارئ.

إعصار هاري يجتاح إيطاليا

تسببت بعض من الظواهر الجوية لحدوث الإعصار، ومنها الأمطار الغزيرة، والعواصف البحرية، وكذلك الأمواج العالية التي وصل ارتفاعها لما يقرب من 10 متر، وكذلك مع رياح تجاوزت سرعتها تبلغ نحو 120 كيلومتر فى الساعة.

فيما أشارت صحيفة إيطالية، أنه بالرغم من تسجيل أضرار جسيمة كبيرة، ولكنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات، حيث غمرت مياه البحر في شوارع مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية بإيطاليا، أما في قرية كانيتو بجزيرة ليباري، دخلت الأمواج للمنازل.

في نفس السياق، فقد قام رجال الإطفاء بتنفيذ ما يقرب من 1650 تدخل تزامنًا مع إعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك في كل من صقلية، وسردينيا، وكالابريا.