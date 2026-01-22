تشكيل الهلال ضد الفيحاء بالدوري السعودي.. خطة إنزاجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 02:15 مساءً - استقر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، علي ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وتُقام مباراة الهلال ضد الفيحاء على أرضية ملعب المملكة آرينا في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث، حيث يتطلع الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يسعى الفيحاء للخروج بنتيجة تعزز موقفه في جدول الترتيب.

ويدخل الهلال المباراة وهو متربع على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة، جمعها من 15 مباراة، ويأمل الزعيم في توسيع الفارق مع ملاحقيه ومواصلة الابتعاد في القمة، مستفيدًا من استقراره الفني وتنوع الحلول الهجومية داخل صفوفه.

ويقود تشكيل الهلال في مواجهة الفيحاء الثلاثي الهجومي المميز، المتمثل في البرازيلي مالكوم، والأوروجوياني داروين نونيز، إلى جانب البرتغالي روبن نيفيز الذي يشكل عنصرًا محوريًا في وسط الملعب، سواء على مستوى البناء أو التحكم في نسق اللعب.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء