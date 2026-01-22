يارا السكري تشوق الجمهور لدورها أمام أحمد العوضي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 02:15 مساءً - منذ طرح البرومو الرسمي لمسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2026.

وقد لفت العمل أنظار الجمهور وحقق تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الرسائل التشويقية التي نشرتها الفنانة يارا السكري حول شخصيتها في المسلسل وعلاقتها ببطل العمل.

وحرصت يارا السكري على مشاركة جمهورها بعدد من الصور التي تجمعها بأحمد العوضي من كواليس المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، حيث علقت برسالة حملت طابع رومانسي وتشويقي، كشفت من خلالها عن ملامح العلاقة التي تجمع شخصيتي علي وروح.

وأكدت على أن الجمهور على موعد مع قصة حب مليئة بالمشاعر والصراعات، وقادرة على ترك أثر عاطفي لدى المشاهدين طوال أحداث العمل.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور يارا السكري، وجاءت التعليقات معبرة عن الحماس والفضول تجاه المسلسل، حيث أبدى الجمهور إعجابه بالكيمياء الظاهرة بين أبطال العمل، وتوقع كثيرون أن يكون علي كلاي من أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة مع الطابع العاطفي والإنساني الذي ظهر في البرومو.

من جانبه، حرص الفنان أحمد العوضي على التفاعل مع منشور يارا السكري، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم لطبيعة العلاقة التي ستجمع الثنائي داخل الأحداث، في مسلسل ينتظر أن يشهد منافسة قوية ضمن دراما رمضان 2026.