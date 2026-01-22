معهد البحوث الفلكية يكشف موعد شهر رمضان 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 02:15 مساءً - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2026 لهذا العام في مصر، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي نشره المعهد مؤخرًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وكشف عن غرة الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

أوضح المعهد بأن هلال شهر رمضان يُولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، ويكون ذلك في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر والذي يكون بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هجريا الموافق 17 فبراير المقبل 2026 ميلاديا، وهو يوافق يوم الرؤية.

أضاف معهد البحوث الفلكية، إن القمر سيغرب بغد غروب شمس يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة بحوالي 3 دقائق وفي القاهرة بحوالي 4 دقائق، أما باقي الدول العربية يغرب القمر خلال مدة تتراوح ما بين دقيقة إلى 12 دقيقة.

بينما في بعض من الدول الأخرى سيغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية بحوالي 4 دقائق وذلك في كل من كراتشي وكوالالمبور وجاكرتا.

لذلك فقد أكد المعهد بأن يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير المقبل سيكون هو المتمم لشهر شعبان 1447 هجريا، بينما تكون غرة شهر رمضان 2026 يوم الخميس المقبل 19 فبراير 2026 فلكيًا.