تسريب تشكيل الاتحاد ضد القادسية في الجولة 17...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 02:15 مساءً - استقر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة القادسية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وتُقام مباراة الاتحاد ضد القادسية على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل سعي الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع اشتداد المنافسة في منتصف جدول ترتيب الدوري السعودي خلال هذه المرحلة من الموسم.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة جمعها من 15 مباراة، ويأمل العميد في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التقدم نحو المربع الذهبي، وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

تشكيل الاتحاد أمام القادسية