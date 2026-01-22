رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها.. ما دور الحجاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 07:22 مساءً - تسببت الفنانة رحمة أحمد، في إثارة الكثير من الجدل الساعات الماضية، جاء ذلك بعدما قامت بنشر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تضمنت عبارة:

"باي باي تمثيل ادعولي الاقي نفسي لأني تهت أوي".

اعتزال الفنانة رحمة أحمد للفن

فور نشر ذلك المنشور من الفنانة رحمة أحمد عبر موقع الفيس بوك، تسبب ذلك في إثارة الجدل بين رواد السوشيال ميديا مع نشرشائعات حول اعتزالها بسبب ارتدائها الحجاب.

لذلك فقد قامت الفنانة المصرية بالرد على تلك الأخبار، وأكدت بأن سبب اعتزالها ليس لأنها ارتدت الحجاب أو التوبة وذلك لأن مسيرتها الفنية لم تتضمن أي أفعال محرمة أو خاطئة.

أضافت رحمة خلال كلامها قائلة، "أنا مقولتش اني اتحجبت مع أنه شيء يسعدني"، وأكدت على عدم ارتدائها للحجاب ولكن هذا لا يعني البعد عن الله سبحانه وتعالي، وأشارت بأن ابتعادها عن التمثيل جاء بسبب الصراع الداخلي ما بين الاستمرار في الفن والحفاظ على انسانيتها وصدقها.

أعمال رحمة أحمد

جدير بالذكر إن الفنانة رحمة قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية من قبل، ومنها مسلسل مفترق طرق، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل قصر النيل، ومسلسل زي القمر، أما عن أخر أعمالها مشاركتها في فيلم بنات الباشا.