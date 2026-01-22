عودة مفاجئة قد تغير الحسابات داخل الزمالك.. هل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 07:22 مساءً - شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة تخص أحمد الجفالي، بعد إعلان محاميه إنهاء إعارته مع نادي أبها السعودي، وهو ما أعاد اسمه بقوة إلى المشهد داخل نادي الزمالك.

وبمجرد قطع الإعارة، أصبح اللاعب رسميًا على قوة القلعة البيضاء من جديد، مع وجود احتمالية كبيرة لعودته والمشاركة في الفترة المقبلة، خاصة أن القرار جاء من جانب النادي السعودي نفسه.

ورغم هذه العودة المحتملة، فإن وضع الجفالي داخل الزمالك لا يزال غير محسوم بشكل كامل، حيث يتخوف البعض من تكرار ما حدث سابقًا مع اللاعب الفلسطيني عمر فرج.

الأخير كان قد خرج معار إلى نادي ديجرفورس السويدي بسبب ابتعاده عن المشاركة، وبعد انتهاء إعارته عاد إلى الزمالك لكنه لم يجد فرصة حقيقية للظهور، ليكتفي بالتدريب بشكل منفرد قبل أن يقرر في النهاية فسخ تعاقده، متأثر بعدم مشاركته وتأخر مستحقاته المالية.

أحمد الجفالي كان قد انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يحصل على دقائق كافية داخل الملعب، خاصة مع تعرضه لأكثر من إصابة أثرت على استمراريته.

وفي أغسطس الماضي، تقرر خروجه معار إلى نادي أبها السعودي بحث عن فرصة أفضل، إلا أن التجربة لم تكتمل، بعدما قرر النادي السعودي إنهاء الإعارة قبل موعدها الرسمي بعدة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

تصريحات وكيل اللاعب أكدت أن عودة الجفالي إلى الزمالك أصبحت خيار مطروح بقوة، مع إمكانية انتظامه في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم أن الصورة النهائية لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.

وبين ترقب الجماهير وقرارات الجهاز الفني، يبقى السؤال مطروح، هل يحصل الجفالي على فرصة حقيقية هذه المرة، أم يسير على خطى عمر فرج؟