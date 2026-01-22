الأهلي بزيه التقليدي ضد يانج أفريكانز.. الكاف تعقد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 07:22 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في مواجهة ينتظرها عاشقي كرة القدم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تنطلق صافرة بدء مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء غد الجمعة الموافق 23 يناير 2026 على ستاد ملعب برج العرب.

وبدوره، اجتمع الكاف مع مندوبي الأهلي ويانج أفريكانز لإتمام الإجراءات النهائية للمباراة، وتوصلوا إلى أنه من المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي عبارة عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وحارس المرمى يرتدي طاقما من اللون الفسفوري.

فيما يرتدي لاعبي يانج أفريكانز زي مكون من اللون الأصفر بالكامل، بينما يرتدي حارس مرماه طقم من اللون اللبني.

وفي هذا الصدد، يتصدر النادي المجموعة لتحقيقه رصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة والتعادل ‏في المغرب.