خطوة عملية من يوفنتوس للتعاقد مع فرانك كيسيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 07:22 مساءً - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن بدء اتخاذ عدد من الخطوات العملية الهامة، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب فرانك كيسيه لاعب النادي الأهلي السعودي، ويكون ذلك خلال الموسم المقبل خاصةُ بعد انتهاء تعاقده مع الفريق السعودي.

تفاصيل تعاقد يوفنتوس مع فرانك كيسيه

حيث يرغب يوفنتوس، في الحصول مجددًا على خدمات اللاعب فرانك كيسيه لاعب خط وسط الأهلي السعودي، وكذلك انضمامه إلى الملاعب الإيطالية.



من المقرر بأن ينتهي عقد نجم الأهلي السعودي في نهاية الموسم مع فريقه، ويآمل النادي السعودي لتجديد التعاقد مع اللاعب، فيما يفكر كيسيه حاليًا بالمقارنة بين فريقه مع عدد من الفرق الأخرى وكذلك العودة للدوري الإيطالي مجددًا من خلال فريق يوفنتوس.

في نفس السياق، فقد ظهر اللاعب الإيفواري كيسيه لأول مرة مع فريق أتالانتا، ثم انتقل إلى فريق ميلان في 2017 وظل لمدة 5 سنوات، ثم انتقل إلى فريق برشلونة فيما بعد حتى 2023، وأخيرًا انتقل إلى الأهلي السعودي ووقع عقد لمدة 3 سنوات.