بشفرة بسيطة.. تردد واحد يستقبل الجزائرية الأرضية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 07:22 مساءً - يبحث الكثير من المشاهدين في الوطن العربي عن طريقة سهلة لاستقبال جميع القنوات الجزائرية الأرضية عبر تردد واحد فقط، للاستمتاع بمشاهدة احداث مباريات كأس الأمم الأفريقية وهو ما يوفر الجهد والوقت بدلاً من إدخال ترددات متعددة.

يتميز هذا التردد بقدرته على استقبال البث الوطني الجزائري بجودة عالية، مما يتيح متابعة البرامج والأحداث الرياضية والإخبارية دون تعقيد.

تردد واحد يستقبل الجزائرية الأرضية من الأولى إلى العاشرة

يمكنك الآن برمجة جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على إشارة القناة بكل سهولة، من خلال إدخال الإحداثيات التقنية التالية بدقة:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نظام التشفير شفرة BISS اسم القناة نايل سات 11680 أفقي (H) 27500 BISS 1100001100000000 Programme National HD

طريقة ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية

أدخل هذه البيانات في قسم البحث اليدوي بجهاز الاستقبال الخاص بك، ثم قم بعملية البحث ليظهر البث الجزائري بكل وضوح.

تأكد من اختيار القمر نايل سات أولاً، ثم أدخل الأرقام بدقة تامة، وبعد الانتهاء من البحث احفظ النتائج لتجد القنوات الجزائرية جاهزة للمشاهدة في قائمتك.