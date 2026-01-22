الآن بالاسم.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 11:19 مساءً - أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس 22 يناير 2026، اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، ومن بينها نتيجة الصف السادس الابتدائي ضمن أكثر من مليون طالب وطالبة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

تسعى المديرية إلى تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بأسرع وقت ممكن، من خلال توفير وسائل إلكترونية متعددة إلى جانب الإعلان التقليدي داخل المدارس في وقت لاحق.

تُعد بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة المنصة الرسمية الوحيدة للاستعلام عن درجات الصف السادس الابتدائي، وتشمل كافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي

يمكن الاستعلام بسهولة عبر إدخال الرقم القومي للطالب بعد الدخول إلى هذا الرابط ، ثم اختيار المرحلة الابتدائية والصف السادس والفصل الأول، لتظهر التقديرات في جميع المواد فوراً.

توفر المديرية خياراً بديلاً باستخدام رقم الجلوس، سواء عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة: 09000100 أو 09000111 من الأرضي، أو 5757 من المحمول.

تتيح بعض وسائل الاستعلام خدمة مدفوعة بقيمة 25 جنيهاً عبر الفيزا أو كود فوري، كما يُمكن التواصل عبر المحادثة الآلية على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة.

ستُعلن النتائج بشكل ورقي وعام داخل المدارس الابتدائية اعتباراً من صباح السبت 24 يناير 2026، لتكون متاحة لكل الطلاب وأولياء الأمور.