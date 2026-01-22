تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمبدعين.. منصة يوتيوب تطلق ميزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 11:19 مساءً - نحن نسابق الزمن في ظل التطور التكنولوجي الهائل في عصرنا الحالي، لذلك أطلقت منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، ميزة جديدة تسمح بإنشاء نسخ رقمية لصناع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مصنعة من خلال تعزيز التفاعل عبر ميزة الفيديوهات القصيرة "Shorts" وهذا يساعدهم على التعبير الرقمي دون الحاجة للتصوير.

يعتبر الذكاء الاصطناعي بمثابة "نعمة" للمبدعين لكن ستضع منصة اليوتيوب قواعد صارمة تلزم مستخدميه بالإفصاح عن المحتوى المعدل أو الاصطناعي لضمان شفافية ومصداقية المحتوى المعروض.

يأتي ذلك وسط جهود منصة يوتيوب المستمرة لتجاوز مرحلة كونها منصة عرض لتصبح مصنعًا للذكاء الاصطناعي.

توجه أكثر من مليون قناة لإنشاء محتوى باستخدام أدوات ذكية في ديسمبر الماضي فقط، ولذلك تسعى إلى السيطرة على تكنولوجيا التمثيل الرقمي باعتباره المعيار الحاسم للنجاح في اقتصاد المبدعين القادم.

تلك الميزة توفر الجهد البدني وتقلل الوقت اللازم لإنتاج محتوى عالي الجودة، لأنها ستتولى النماذج الذكية عملية التجسيد البصري والصوتي بكفاءة عالية.