بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.. الأهلي يستعرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 11:19 مساءً - انضم اللاعب يوسف بلعمري إلى صفوف النادي الأهلي مؤخرًا في ظل فترة الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم، وذلك بعدما التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، لتدعيم الجبهة اليُسرى، بعدما كان في صفوف نادي الرجاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جانب من مهارات اللاعب يوسف بلعمري الذي انضم رسميًا لصفوف المارد الأحمر.

وفي هذا الصدد، يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة ضد يانج أفريكانز مساء غدًا الجمعة الموافق 23 يناير 2026 على ملعب برج العرب.