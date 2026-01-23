زلزال في هوليوود.. قائمة ترشيحات الأوسكار 2026 وحضور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 12:33 صباحاً - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة القائمة النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار في دورتها الثامنة والتسعين لعام 2026، في حدث أثار اهتماماً عالمياً واسعاً.

حقق فيلم "Sinners" إنجازاً تاريخياً بترشحه في ستة عشر فئة، ليصبح الأكثر ترشيحاً في تاريخ الجوائز، مما يمهد الطريق لحفل يُقام في الخامس عشر من مارس المقبل على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

تضم فئة أفضل فيلم عشرة أعمال متنوعة تشمل الدراما التاريخية والخيال العلمي والرعب النفسي، من بينها "Bugonia" و"F1" و"Frankenstein" و"Hamnet" و"Marty Supreme" و"One Battle After Another" و"The Secret Agent" و"Sentimental Value" و"Train Dreams" إلى جانب "Sinners" الذي يحتل الصدارة في التوقعات.

تتنافس في جائزة أفضل إخراج نخبة من المخرجين المبدعين، حيث يواجه ريان كوغلر عن "Sinners" كلاً من كلوي تشاو عن "Hamnet"، وجوش سافدي عن "Marty Supreme"، وبول توماس أندرسون عن "One Battle After Another"، ويواكيم تراير عن "Sentimental Value".

تشتعل المنافسة في فئة أفضل ممثل بدور رئيسي بين تيموثي شالاميت عن "Marty Supreme"، وليوناردو دي كابريو عن "One Battle After Another"، وإيثان هوك عن "Blue Moon"، ومايكل بي جوردان عن "Sinners"، وفاغنر مورا عن "The Secret Agent".

أما في فئة أفضل ممثلة بدور رئيسي فتتنافس جيسي باكلي عن "Hamnet"، وروز بيرن عن "If I Had Legs I’d Kick You"، وكيت هدسون عن "Song Sung Blue"، ورينات رينسفي عن "Sentimental Value"، وإيما ستون عن "Bugonia".

يبرز حضور عربي قوي في فئة أفضل فيلم دولي من خلال فيلم "صوت هند رجب" التونسي وفيلم "فلسطين 36"، مما يعكس اهتمام الأكاديمية بالسينما العربية والقضايا الإنسانية.