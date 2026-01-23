صاحب السمو الملكي.. وفاة الأمير فيصل بن تركي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 12:33 صباحاً - رحل الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود عن عالمنا تاركًا بصمة حزن في قلوب العالم العربي.

وبدوره، أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير فيصل بن تركي ال سعود، مشيرًا إلى أن موعد صلاة الجنازة اليوم الخميس، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأوضح الديوان الملكي في بيان له:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود".

ينتمي الأمير فيصل بن تركي آل سعود سلالة آل سعود العريقة، في المملكة العربية السعودية، حاملًا لقب صاحب السمو الملكي.