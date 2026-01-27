رسميًا.. أسعار السجائر اليوم الثلاثاء بعد الزيادة الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:22 مساءً - تسيطر حالة من الثبات السعري على منافذ بيع السجائر بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث التزمت شركات التبغ الكبرى وبائعو التجزئة بالقوائم الرسمية المعلنة مسبقًا.

قائمة أسعار السجائر المحلية والأجنبية

بالنظر إلى حركة التداول في الأكشاك والمتاجر، نجد أن عائلة "كليوباترا" بكافة إصداراتها، سواء "كينج سايز" أو "بوكس" أو "سوبر"، قد استقرت عند مستوى 44 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجلته أنواع "بوسطن" و"مونديال" بمختلف نكهاتها.

أما على صعيد الأصناف الأجنبية الفاخرة، فقد استقر سعر علبة "ميريت" عند 105 جنيهات، بينما بلغت "مارلبورو" و"دافيدوف" نحو 97 جنيهًا، وسجلت أنواع "إل أند إم" 76 جنيهًا، في حين وفرت بدائل أخرى مثل "تايم" خيارات اقتصادية للمستهلك بسعر 53 جنيهًا للعلبة الواحدة.

