القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:22 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية اليوم صوب صالة "كيجالي أرينا" برواندا، حيث يصطدم المنتخب الوطني بنظيره النيجيري في إطار الجولة الثانية من الدور الرئيسي لكأس الأمم الإفريقية 2026.

ويسعى الفراعنة لمواصلة عروضهم القوية وتحقيق فوز جديد يضمن لهم التواجد رسمياً في المربع الذهبي للبطولة القارية

ويدخل أبطال إفريقيا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الانتصار العريض على المنتخب الجزائري بنتيجة (42-28)، وهو الفوز الذي وضع مصر في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويبحث الجهاز الفني عن استمرار نغمة الانتصارات وحسم بطاقة الصعود مبكرًا، لتجنب الدخول في حسابات معقدة قبل الأدوار الإقصائية النهائية.

وتمتلك مصر سجلًا مثاليًا في النسخة الحالية، حيث تأهلت من الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد تخطي عقبات الجابون وأنجولا وأوغندا بنجاح باهر.

وتضم مجموعة الفراعنة الحالية كلاً من نيجيريا والجزائر وأنجولا، بينما تشهد المجموعة الثانية صراعاً موازياً يضم أقطاب شمال إفريقيا تونس والمغرب إلى جانب كاب فيردي وغينيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كرة اليد

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" عن نقل المباراة مباشرة ومجانياً عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

كما توفر القناة تغطية لحظية لأحداث اللقاء، الذي يعد خطوة محورية في رحلة المنتخب المصري نحو الحفاظ على تاجه القاري والتربع على عرش اليد الإفريقية.