تحديث بورصة الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم تفاجئ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 02:15 مساءً - سيطرت حالة من الثبات السعري على تعاملات بورصة الدواجن في مطلع تداولات اليوم، حيث حافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها المسجلة مؤخرًا بواقع 72 جنيهًا للكيلو الواحد من أرض المزرعة، ويصل هذا المنتج البروتيني الهام إلى مائدة المستهلك النهائي بمتوسط سعري يبلغ 82 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي والساسو

وعلى صعيد الأصناف الأخرى، فقد استقرت أسعار الدواجن البلدية عند مستويات 110 جنيهات في المزارع، لتصل إلى المواطنين بسعر تقريبي يحوم حول 120 جنيهًا، بينما سجلت أنواع "الساسو" نحو 95 جنيهًا في أسواق الجملة مقابل 105 جنيهات للمستهلك.

أسعار البيض اليوم

بلغت كرتونة البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا، بينما ارتفعت كرتونة البيض الأحمر قليلًا لتسجل 135 جنيهًا في محلات التجزئة.