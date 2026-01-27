إعلان رسمي في سعر الفضة اليوم.. عيار 999 يسجل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 02:15 مساءً - سجلت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت مكاسبها حاجز الـ 60% منذ مطلع العام الجاري، محققة بذلك أفضل أداء سنوي لها منذ عقود طويلة.

ويأتي هذا الانفجار السعري نتيجة تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية والاضطرابات المرتبطة بالسياسات المالية الأمريكية؛ مما دفع المستثمرين للهروب نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن يحمي مدخراتهم من تقلبات الأسواق العنيفة وضبابية المشهد النقدي الدولي.

أسعار الفضة في السوق المصرية

انعكست القفزات العالمية بشكل مباشر على محلات الصاغة في مصر، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 ليصل إلى 189 جنيهًا، بينما سجل عيار 925، المفضل في صناعة الحلي، نحو 175 جنيهًا للجرام الواحد، أما عيار 800 فقد بلغ قرابة 151 جنيهًا.

كما وصل سعر الجنيه الفضة إلى مستويات 1,400 جنيهًا، ويعكس هذا التطور في السوق المحلية سرعة الاستجابة لتحركات بورصة "نيويورك" و"لندن"، حيث قفزت الأوقية عالميًا لتستقر عند حدود 115 دولارًا وسط توقعات بمواصلة الزحف نحو قمم جديدة.

وتذهب التوقعات الصادرة عن مراكز التحليل المالي إلى إمكانية وصول الأوقية لمستوى 300 دولار قبل نهاية عام 2026، وذلك في حال استمرت التوترات الجيوسياسية وتفاقم عجز الميزانية الفيدرالية.