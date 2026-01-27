اطّلع على أقوى الأفلام.. تردد قناة الجوكر سينما على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 08:23 مساءً - إذا كنت من محبي الدراما والأعمال السينمائية التي تجمع بين التشويق والأحداث المثيرة، فإن قناة الجوكر سينما تعد من القنوات التي تحظى باهتمام عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوع يناسب من يبحث عن المتعة وقضاء وقت ممتع أمام الشاشة، ولهذا يهتم الكثيرون بمعرفة تردد القناة الصحيح من أجل متابعتها دون انقطاع.

نبذة عن قناة الجوكر سينما

قناة الجوكر سينما هي قناة فضائية تهتم بعرض مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية العربية، وتسعى إلى تقديم محتوى يناسب مختلف الأذواق، كما تعتمد على إعادة عرض أعمال معروفة حققت نجاح عند عرضها الأول، وهو ما جعل القناة خيار مناسب لعشاق المسلسلات والأفلام على مدار اليوم.

تردد قناة الجوكر سينما

يمكن استقبال قناة الجوكر سينما على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بيانات التردد التالية بشكل صحيح:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11603 أفقي 27500 5/6

أشهر الأعمال المعروضة على قناة الجوكر سينما

تعرض قناة الجوكر سينما مجموعة من الأعمال التي تحظى بمتابعة واسعة من جمهور الدراما، ومن أشهر هذه الأعمال: