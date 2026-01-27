ضبط متهمين بسرقة مواسير تكييف من عقار في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 08:23 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بسرقة مواسير تكييف من أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه في 25 يناير الجاري تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغ من أحد السكان بدائرة القسم، أفاد فيه باكتشافه سرقة مواسير وحدة التكييف الخارجية الخاصة بشقته السكنية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تم ضبط شخصين عاطلين عن العمل، يحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة القسم.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب واقعة السرقة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.