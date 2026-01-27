قلق على الحدود الشرقية.. تحركات تركية مفاجئة تحسبًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 08:23 مساءً - كشفت تقارير إعلامية عن تصاعد حالة التأهب الأمني في تركيا خلال الفترة الأخيرة على خلفية تطورات الأوضاع داخل الأراضي الإيرانية، وسط مخاوف من احتمالات عدم الاستقرار أو حدوث تغييرات سياسية كبرى قد تؤثر على المنطقة بأكملها.

وأفادت المصادر بأن السلطات التركية كثفت إجراءاتها على امتداد الحدود المشتركة مع إيران والتي يبلغ طولها نحو 560 كيلومترًا، في إطار استعدادات وقائية لمواجهة أي تطورات مفاجئة قد تفرض واقعًا جديدًا على الحدود الشرقية للبلاد.

وبحسب التقارير تعمل أنقرة حاليًا على تعزيز النقاط الأمنية ورفع مستوى المراقبة إلى جانب دراسة خطط لإقامة منطقة عازلة وتجهيز مراكز استقبال مؤقتة، تحسبًا لاحتمال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في حال تفاقمت الأوضاع داخل إيران.

وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الحديث عن توترات إقليمية واحتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد طهران، وهو ما قد يشعل موجة نزوح واسعة في المنطقة ويخلق أزمة إنسانية جديدة تمتد آثارها إلى الدول المجاورة.

ويرى مراقبون أن أي تصعيد عسكري أو سياسي داخل إيران قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية وانهيار في بعض مؤسسات الدولة، الأمر الذي يدفع آلاف المواطنين للبحث عن ملاذ آمن خارج الحدود، وعلى رأسها تركيا.

وتواجه أنقرة بالفعل ضغوطًا كبيرة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين من دول مختلفة، وهو ما يشكل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا متزايدًا خاصة في ظل التحديات الداخلية التي تمر بها البلاد، وتسعى الحكومة التركية من خلال هذه الاستعدادات المبكرة إلى تفادي تكرار سيناريوهات سابقة، شهدت تدفقات بشرية مفاجئة أربكت المؤسسات الرسمية، وأثرت على الاستقرار الداخلي.