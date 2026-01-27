الهلال يتقدم بشكوى رسمية ضد جورجي جيسوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 08:23 مساءً - اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي خطوة رسمية بتقديم شكوى ضد البرتغالي "جورجي جيسوس" المدير الفني لنادي النصر، على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فريقه أمام الشباب في دوري روشن.

وأصدر نادي الهلال بيان عبر موقعه الرسمي عبر فيه عن استيائه من التصريحات الإعلامية التي وصفها بغير المسؤولة، معتبرًا أنها تضمنت إساءات وافتراءات لا تخدم المشهد الرياضي، مؤكدًا ثقته في الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزاهة المنافسة الرياضية في المملكة، ومعلن عزمه التقدم بشكوى رسمية بهذا الشأن.

وكانت تصريحات جيسوس قد أثارت موجة واسعة من الجدل، بعد رده على سؤال يتعلق بتعامل لاعبي النصر مع الحكام مقارنة بلاعبي الهلال، حيث نسب إليه قوله إن النصر لا يمتلك التأثير نفسه الذي يتمتع به الهلال، وهو ما اعتبره كثيرون اتهام مباشر وتشكيك في عدالة المنافسة.

وعقب مباراة الديربي، نفى جيسوس الإساءة لنادي الهلال، مشددًا على احترامه الكبير للنادي الذي قضى معه ثلاث سنوات، مطالب بعدم تحميل تصريحاته معاني لم يقصدها، ومؤكدًا امتنانه لتجربته السابقة مع الزعيم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية"، تلقت شركة نادي النصر خطاب رسمي من لجنة الانضباط والأخلاق، يتضمن إخطارها بشكوى الهلال، مع منحها مهلة 72 ساعة للرد على ما ورد فيها.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني يعقوب المطير أن تصريحات جيسوس قد تعرضه لعقوبات قاسية حال ثبوت المخالفة، مشيرًا إلى أن لائحة الانضباط والأخلاق تنص على إمكانية فرض غرامات مالية أو إيقاف المدرب لفترة قد تصل إلى عام كامل، في حال اعتبار التصريحات مسيئة أو تنطوي على تشكيك واضح.

وأضاف أن العقوبات قد تتراوح بين غرامة مالية محدودة أو إيقاف طويل الأمد، بحسب تقييم لجنة الانضباط لطبيعة التصريح وتأثيره على الوسط الرياضي.