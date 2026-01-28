اضبطها الآن.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة مجانًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 07:22 مساءً - تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة TV3 Ghana Sports بعدما أعلنت القناة نقل مباراة برشلونة وكوبنهاخن اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري واسع داخل القارة الإفريقية وخارجها.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل رغبة عشاق الفريق الكتالوني في متابعة اللقاء بشكل مجاني دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة ما جعل القناة تتصدر اهتمامات محبي الكرة الأوروبية.

تردد قناة TV3 Ghana الناقلة لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تعمل قناة TV3 Ghana Sports على توفير أكثر من تردد لضمان استقرار البث وجودة الصورة، ويمكن استقبالها عبر القمر الصناعي Astra 2 من خلال البيانات التالية:

التردد الأول:

التردد الثاني:

القمر الصناعي: Astra 2

الموقع المداري: 28.2° شرقًا

مميزات قناة TV3 Ghana Sports

تعد قناة TV3 Ghana من القنوات الرياضية المميزة في إفريقيا، لما تقدمه من محتوى متنوع يخدم عشاق الرياضة، ومن أبرز مميزاتها:

بث مباشر لعدد من مباريات دوري أبطال أوروبا بدون تشفير.

تغطية موسعة للبطولات الإفريقية.

استوديوهات تحليلية متخصصة.

برامج رياضية متنوعة.

وتساهم قناة TV3 Ghana في توسيع قاعدة متابعي البطولات الأوروبية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاشتراكات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق مشاهدة دوري الأبطال.