تنبيه من المركز الوطني للأرصاد السعودية.. هطول أمطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 07:22 مساءً - أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، تنبيه عاجل لجميع المواطنين من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، وجاء ذلك عبر البيان الرسمي الصادر منذ قليل على الموقع الرسمي وصفحات السوشيال ميديا.

المركز الوطني للأرصاد السعودية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، بأن حالة الطقس في منطقة عسير، تشهد تساقط أمطار متوسطة مع صواعق رعدية، وأيضًا رياح شديدة السرعة التي تتسبب في شبه انعدام بمستوى الرؤية الأفقية، مما يكون ذلك على كل من مدينة أبها، ومحافظة خميس مشيط، ومحافظة أحد رفيدة، فيما تستمر تلك الحالة الجوية المطرية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

حالة الطقس في السعودية اليوم

أشار المركز بشأن حالة الطقس في السعودية اليوم، فتشهد حالة جوية غير مستقرة وتقلبات حادة، ويأتي ذلك مع تساقط أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة، يكون ذلك على عدد من المناطق على مدار اليوم.

وفقًا للبيان الصادر من المركز حول تفاصيل الطقس اليوم في السعودية، فمن المتوقع بأن يشهد الطقس زخات من البرد مع رياح نشطة تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، وكذلك مع احتمال تكون الضباب، والتي تكون في بعض من المناطق ومنها ما يلي: