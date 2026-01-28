يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة النجمة والرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 07:22 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء نحو "استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية" ببريدة، حيث يشتعل الصراع في قاع الترتيب بين النجمة والرياض ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول خاصة لأصحاب الأرض الذين يعيشون وضعًا حرجًا للغاية.

النجمة يتذيل قائمة الدوري برصيد 4 نقاط فقط ويدخل المواجهة وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء غيرها بحثًا عن انتصار أول يكسر به حاجز النحس الذي لازم الفريق طويلًا في هذا الموسم التاريخي 2025-2026.

وعلى الجانب الآخر، يحل نادي الرياض ضيفًا ثقيلًا وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، آملًا في استغلال جراح منافسه وتكرار تفوقه الذي سجله في مواجهة الدور الأول حين انتصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فالرياض يدرك جيدًا أن النقاط الثلاث اليوم أمام متذيل الترتيب هي بمثابة جرعة أكسجين للابتعاد أكثر عن مناطق الخطر وتثبيت أقدامه في دوري المحترفين.

موعد مباراة النجمة ضد الرياض

سيكون المتابعون على موعد مع انطلاق صافرة البداية في مباراة الرياض والنجمة في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون ذروة الإثارة في الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة، أما الجماهير في أبوظبي ومسقط فيمكنهم ترقب اللقاء في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة النجمة ضد الرياض

بخصوص التغطية التلفزيونية، فقد خصصت شبكة قنوات "ثمانية" (Thamanya) بصفتها الناقل الحصري والجديد لمنافسات دوري روشن هذا الموسم طواقمها لنقل أحداث المباراة مباشرة، لتضع المشاهد في قلب الحدث من داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.