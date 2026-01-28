ساعة الصفر.. متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 07:22 مساءً - تشهد محافظة المنوفية حالة انتظار قوية بين طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم مع اقتراب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2026، حيث تمثل هذه النتيجة مرحلة مفصلية تحدد المسار التعليمي المقبل سواء نحو الثانوية العامة أو التعليم الفني.

موعد نتيجة الإعدادية المنوفية الترم الأول

أكملت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، والآن يجري الإعداد النهائي للاعتماد الرسمي من الجهات المختصة قبل نشر النتيجة للجمهور.

من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من المراجعة النهائية، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيًا لتسهيل الوصول إليها، مع إتاحة كشوف ورقية في المدارس بعد وقت قصير من الإعلان.

رابط استعلام نتيجة ثالثة إعدادي المنوفية 2026

يُتاح الاستعلام عن النتيجة مباشرة عبر الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية، مع اتباع هذه الخطوات البسيطة للوصول إلى النتيجة إلكترونيًا: