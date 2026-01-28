تحطم طائرة عسكرية في داك لاك ونجاة الطيار:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 07:22 مساءً - أصدرت وزارة الدفاع بيان رسمي صباح اليوم أوضحت فيه ملابسات تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية في مقاطعة داك لاك، ووفقًا للبيان، كانت الرحلة ضمن خطة تدريب معتمدة خاصة بالوحدة الجوية، ولم تكن في إطار أي مهام قتالية.

معلومات عن الطائرة والرحلة

الطائرة من طراز ياك-130، وكان يقودها الطيار الملازم دينه ثانه ترونغ، المنتمي إلى الفوج الجوي 940 التابع لمدرسة ضباط القوات الجوية، وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 7:27 صباحًا لتنفيذ تمرين طيران تدريبي معروف باسم (5+3).

العطل الفني وانقطاع الاتصال

وخلال الرحلة، تعرضت الطائرة لعطل فني مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بها عند الساعة 7:44 صباحًا، إذ حاول الطيار التعامل مع الخلل الفني والسيطرة على الوضع، إلا أن المحاولات لم تكتمل بالنجاح.

تعامل الطيار مع الموقف وكيف نجا

حرص الطيار على توجيه الطائرة بعيدًا عن المناطق السكنية لتفادي أي خسائر بشرية أو مادية، وبعد التأكد من الوصول إلى منطقة آمنة نسبيًا، قفز بالمظلة بنجاح، وقد تلقى الطيار مساعدة فورية من السكان المحليين، الذين قاموا بنقله إلى المستشفى، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت الجهات المعنية أن حالته الصحية مستقرة وتعافى من الحادث.

موقع تحطم الطائرة

تحطمت الطائرة في منطقة جبلية تعرف باسم جبل هون فينه، وتحديدًا في حي دونغ هوا بمقاطعة داك لاك، ولم يسفر الحادث عن أي أضرار بالمباني أو إصابات بين السكان، نظرًا لبعد موقع السقوط عن المناطق المأهولة.

التحقيقات والإجراءات الجارية

أوضحت وزارة الدفاع أن الوحدة المعنية تعمل حاليًا بالتنسيق مع السلطات المختصة للتحقيق في أسباب الحادث، كما يجري التعاون مع الحكومة المحلية والقوات المسلحة لتنظيم فرق البحث والإنقاذ، وتجهيز المعدات اللازمة للوصول إلى موقع تحطم الطائرة وتأمينه بالكامل.