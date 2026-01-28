حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 09:29 مساءً - على بساط ملعب الإنماء بجدة تتجدد الإثارة في ليلة كروية سعودية خالصة لحساب الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين 2025-2026، حيث يستقبل الأهلي السعودي ضيفه الثقيل الاتفاق في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق يلا شوت بلس بجودة قوية واضحة دون تقطيع أو تأخير لايف

الراقي يمتلك في جعبته 40 نقطة تجعله رقمًا صعبًا في صراع الصدارة المركز الثالث يطمح لتضييق الخناق على المتصدرين، بينما يسعى "الكوماندوز" صاحب المركز السابع برصيد 29 نقطة لإثبات جدارته وقلب الطاولة على أصحاب الأرض والعودة بنتيجة تعزز موقعه في المنطقة الدافئة وتحرج الكبار.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن 2026

تنفرد شبكة قنوات "ثمانية" الفضائية ببث مجريات مباراة الأهلي والاتفاق بشكل حصري ومجاني للجمهور الرياضي، إذ يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر قناة "ثمانية 1" التي توفر تغطية شاملة واستوديوهات تحليلية تسبق المباراة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق عبر الإنترنت

يتاح البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاق عبر تطبيق "ثمانية" وتطبيق "جاكو" لضمان وصول الخدمة لكل المشجعين أينما وجدوا عبر الأجهزة الذكية.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن 2026

ضربت لجنة المسابقات موعدًا لمباراة الأهلي والاتفاق مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة لتعلن عن بدء صراع تكتيكي محتدم تحت أضواء ملعب "الإنماء".

معلق مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

سيكون المتابعون على موعد مع المتعة الكروية خلف الميكروفون بوجود المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض، والذي تم تكليفه من قِبل شبكة "ثمانية" لوصف أحداث مباراة الأهلي والاتفاق.

ومن المنتظر أن يضفي "فارس" بصوته الحماسي المعتاد رونقًا خاصًا على المباراة، خاصة في ظل الزخم الجماهيري الذي تكتسي به مواجهات الأهلي والاتفاق تاريخيًا.