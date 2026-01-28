يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 09:29 مساءً - يفتح ملعب "الإنماء" أبوابه لاستقبال واحدة من أقوى سهرات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين، حيث يرفع الأهلي شعار "لا بديل عن النقاط الثلاث" لتشديد الحصار على أهل القمة ورفع رصيده في جدول الدوري السعودي للمحترفين، وفي الفقرات التالية نوفر أهم المعلومات عن مباراة الأهلي والاتفاق.

يستقر فريق الأهلي حاليًا عند النقطة 40، وفي الجهة المقابلة يبدو الاتفاق (29 نقطة) عازمًا على عرقلة مسيرة "الراقي" واستعادة نغمة الانتصارات التي تضمن له القفز نحو المربع الذهبي في موسم استثنائي يشهد صراعًا محتدمًا على كافة الأصعدة.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن 2026

من المقرر أن تطلق صافرة البداية لهذه المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والاتفاق اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يترقبها عشاق كرة القدم في مصر عند الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث ستكون مدينة جدة مسرحًا لهذا الصدام التكتيكي بين كتيبة الأهلي المدججة بالنجوم وطموح "فارس الدهناء" المتجدد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي

بإمكان الجماهير متابعة كافة تفاصيل مباراة الأهلي والاتفاق عبر شاشة "ثمانية 1 HD" التي تملك الحقوق الحصرية لنقل منافسات الدوري السعودي هذا الموسم، كما تتيح الشبكة لمتابعيها خدمة البث الرقمي عبر تطبيق "ثمانية" وتطبيق "جاكو" لضمان مشاهدة حية ومباشرة في أي مكان وبجودة فائقة تلبي تطلعات المشجع العربي.

معلق مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن

اختارت شبكة القنوات الناقلة صوتًا لا يخطئه عشاق المتعة الكروية، حيث سيتولى المعلق الإماراتي القدير فارس عوض مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة الأهلي والاتفاق.