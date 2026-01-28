حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 09:29 مساءً - على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية يجدد الدوري السعودي إثارته في الجولة التاسعة عشرة بلقاء يجمع بين الفيحاء وضيفه الخليج في مواجهة تحمل أهمية كبيرة من أجل الهروب من دوامة المراكز المتأخرة، وفي الفقرات التالية نوفر أبرز تفاصيل اللقاء بين الخليج والفيحاء اليوم.

رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الخليج والفيحاء الأسطورة مباشر اليوم في دوري روشن بأعلى جودة hd شاهد الآن

يدخل "البرتقالي" اللقاء أمام الفيحاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، فيبحث عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتصحيح المسار، بينما يطمح "الدانة" صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة في مواصلة نتاجه الإيجابية وتأكيد تفوقه الأخير في المواجهات المباشرة للتقدم أكثر نحو مناطق الأمان في وسط الجدول.

وهي المواجهة التي يعول فيها كلا المدربين على الانضباط التكتيكي لخطف نقاط المباراة كاملة في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين هذا الموسم.

موعد مباراة الفيحاء والخليج في الدوري السعودي 2026

تتجه الأنظار نحو المجمعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 لمتابعة هذا الصدام المرتقب بين الفيحاء والخليج في التوقيتات الآتية:

تقرر انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

سيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الخليج في دوري روشن

لمشاهدة أحداث مباراة الخليج والفيحاء لحظة بلحظة، يمكن للجماهير متابعة البث الحصري عبر تطبيق "ثمانية" الذي يتولى نقل مباريات دوري روشن للمحترفين، حيث تتيح المنصة تغطية مباشرة وشاملة للمباراة تضمن للمشاهدين عدم تفويت أي تفصيلة من مجريات اللعب.

حكم مباراة الفيحاء والخليج اليوم

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الخليج والفيحاء للحكم أحمد الرميحاني الذي سيكون المسؤول الأول عن ضبط الإيقاع داخل المستطيل الأخضر وضمان خروج المباراة بروح رياضية عالية.

وذلك في ظل التنافس الشرس المتوقع بين الفريقين خاصة مع وجود أسماء هجومية لامعة مثل "فاشون ساكالا" في صفوف الفيحاء، والتي تتطلب يقظة تحكيمية ودفاعية طوال التسعين دقيقة.