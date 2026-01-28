الخدمات المسائية.. خطاب الوزارة بشأن استكمال النصاب القانوني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 10:26 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم الاستعانة بمجموعة من المعلمين لسد العجز بوحدات الخدمات المسائية، وذلك في إطار استكمال النصاب القانوني للمعلمين في المدارس الفنية الذين لم يكتمل نصابهم بالمدارس الرسمية.

خطاب رسمي من الوزارة بشأن النصاب القانوني للمعلمين

وأرسلت الوزارة خطاب رسمي مديري المديريات التعليمية والذي جاء فيه إعادة توزيع المعلمين سواء النظري والعملي، المعينين والمؤقتين، على الفصول المسائية.

توزيع الزيادات من المعلمين

وفي حال وجود عجز، يجرى الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد، الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز، وفقًا بما يحقق تكافؤ الفرص عن طريق توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات.

تقليل اللجوء للتعاقد مع معلمين بالحصة

يأتي ذلك في إطار تقليل اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من الخارج بالحصة.