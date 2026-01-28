رابط بوابة التعليم الأساسى محافظة الجيزة 2026.. استعلم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 10:26 مساءً - يهتم الطلاب وأولياء الأمور مؤخرًا، بالتعرف على رابط بوابة التعليم الأساسى محافظة الجيزة 2026، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج صفوف النقل بالمحافظة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025-2026، جاء ذلك تزامنًا مع إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر موقع مديرية التربية والتعليم في إطار التسهيل على الجميع معرفة النتائج دون الذهاب إلى المدارس.

بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل إلكترونيًا، ويكون ذلك من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي من هنا.

نتائج طلاب صفوف النقل 2026 بالرقم القومي

يمكن لأولياء الأمور التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول، بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، ويكون ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عبر هذا الرابط، علمًا أنه يمكن معرفة نتيجة الترم الأول بدء من اليوم لجميع صفوف النقل بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات سنوات النقل الترم الأول

أشارت وزارة التربية والتعليم، بأن المجموع الكلي لدرجات صوف النقل تكون 100 درجة للمادة، وتنقسم ما بين 40% لأعمال السنة و60% للامتحانات، فيما تشمل أعمال السنة درجات للواجبات والأنشطة، وكذلك التقييمات الأسبوعية، وأيضًا السلوك والمواظبة، واختبارات شهرية.