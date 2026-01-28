بشرى لجماهير الهلال.. عودة ياسين بونو لعرين الزعيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 10:26 مساءً - يستعد نادي الهلال السعودي لاستعادة خدمات حارسه المغربي الدولي ياسين بونو في المباراة القادمة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ويأتي هذا التأكيد ليمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة مهمة.

عودة بونو بعد غياب بسبب إصابة في كأس أمم أفريقيا

تعرض الحارس المغربي لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا أمام السنغال، وأدى ذلك إلى ابتعاده عن صفوف الهلال لفترة طويلة، لكنه الآن جاهز تمامًا للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

تأكيد مشاركته في لقاء القادسية مساء الخميس

أكدت مصادر موثوقة – بحسب صحيفة الرياضية – أن ياسين بونو سيتواجد بشكل رسمي في حراسة مرمى الزعيم خلال مباراة الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام المواجهة أمام فريق القادسية غدًا الخميس، وتُعد فرصة مثالية للحارس لاستعادة إيقاعه التنافسي.

الهلال يتصدر الدوري بفارق مريح قبل المباراة الحاسمة

ويذكر أن يتربع الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه النصر الذي يمتلك 40 نقطة، لذلك فإن عودة بونو تأتي في توقيت مثالي لتعزيز الثبات الدفاعي للفريق في المراحل الحاسمة من الموسم.