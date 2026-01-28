صدام العمالقة.. موعد مباراة مصر وكاب فيردي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 10:26 مساءً - يترقب عشاق كرة اليد المصرية والعربية مواجهة قوية تجمع منتخب الفراعنة بمنتخب كاب فيردي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2026 المقامة حاليًا في رواندا.

الفراعنة يواجهون كاب فيردي بحثًا عن اللقب الرابع تواليًا

يخوض المنتخب المصري لكرة اليد، بقيادة المدرب الإسباني روبيرتو جارسيا باسكوال، مباراة حاسمة أمام كاب فيردي، حيث يعتمد الفريق على نجومه المميزين مثل يحيى خالد وعلي زين ويحيى الدرع لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

مسيرة منتخب مصر المثالية في بطولة أمم أفريقيا 2026

حقق منتخب مصر انتصارات متتالية منذ بداية البطولة التي انطلقت يوم 21 يناير 2026، فقد فاز على الجابون 36-25، ثم على أنجولا 41-28، وبعدها اكتسح أوغندا بنتيجة 54-13، وفي الدور الرئيسي تفوق على الجزائر 42-28 وعلى نيجيريا 48-22، ليتصدر مجموعته ويضمن التأهل إلى نصف النهائي.

تأهل مصر إلى كأس العالم 2027 قبل النهائي الأفريقي

ضمن الفراعنة بالفعل مشاركتهم في بطولة العالم لكرة اليد 2027 المقررة في ألمانيا، وذلك بفضل أدائهم المتميز، فقد يسعى المنتخب المصري إلى الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الرابعة تواليًا، ومعادلة رقم تونس التاريخي بالوصول إلى العاشرة في تاريخه.

الفائز يواجه الفائز من تونس والجزائر في النهائي

ينتظر الفائز من لقاء مصر وكاب فيردي مواجهة المنتصر من مباراة تونس والجزائر في المباراة النهائية، وتُعد هذه النسخة الـ27 من البطولة فرصة ذهبية للفراعنة لتأكيد هيمنتهم القارية.