بعد الفوز علي بتروجيت.. موعد مباراة الزمالك القادمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 10:26 مساءً - يترقب عشاق الكرة المصرية موعد المباراة المقبلة لفريق الزمالك، عقب انتهاء مواجهته أمام بتروجيت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك ضد بتروجيت

تمكن الزمالك من تحقيق الفوز على بتروجيت بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة المحلية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

من المنتظر أن يحول الزمالك تركيزه إلى المشاركات القارية، حيث يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواصل الفريق الأبيض مشواره في البطولة القارية، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في دور المجموعات وتقربه خطوة إضافية نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

يُذكر أن مواجهة الجولة الثالثة بين الزمالك والمصري كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد 1 فبراير، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت السعودية.