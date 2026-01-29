ما هي حالة مؤمن زكريا الصحية ولماذا تصدر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 04:26 مساءً - احتل نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا، التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.

مؤمن زكريا ينشر صورته في المستشفى

ونشر مؤمن زكريا صورة على حسابه الشخصي عبر "إنستجرام" تتضمن وجوده داخل أحد المستشفيات.

نجوم الكرة يتفاعلون مع صورة مؤمن زكريا

وانهالت التعليقات على الصورة من جانب لاعبي كرة القدم مثل محمود كهربا ومحمود تريزيجيه وغيرهما، وكذلك قدم مشجعي كرة القدم الدعوات لمؤمن زكريا متمنيين له الشفاء العاجل.

مرض مؤمن زكريا

يذكر أن لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، والذي ينتح عنه مهاجمة الخلايا العصبية الحركية وفقدان السيطرة على العضلات، وتؤثر على الحركة والبلع والنطق.