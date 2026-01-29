اطّلع على مجانًا الآن.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 04:26 مساءً - تتجه انظار عشاق كرة اليد العربية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الأنجولي اليوم، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة حالياً في رواندا.

وتأتي هذه المباراة في إطار "تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن"، حيث يسعى أسود الأطلس لتحقيق فوز معنوي هام يضمن لهم مركزاً متقدماً في الترتيب النهائي للبطولة القارية.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء برغبة قوية في تعويض غيابه عن المربع الذهبي، من خلال تقديم عرض قوي يليق بمكانة كرة اليد المغربية.

وفي المقابل، يطمح منتخب أنجولا لاستغلال قدراته البدنية العالية لعرقلة الأسود، مما يجعل المباراة مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل السعي المشترك للفريقين لإنهاء مشوارهم في البطولة بأفضل صورة ممكنة.

موعد المغرب مباراة المغرب ضد أنجولا اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق صافرة بداية المواجهة بين المغرب وأنجولا في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النغرب ضد أنجولا

ويمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، التي تواصل تغطيتها الحصرية والمجانية لكافة أحداث وفعاليات العرس الإفريقي لعام 2026 لضمان وصول البث لكل بيت عربي.

ولضمان مشاهدة ممتعة ومستقرة، توفر القنوات الناقلة استوديوهات تحليلية تسبق المباراة للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الجانبين.