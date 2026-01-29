تسريب تشكيل الهلال ضد القادسية بالدوري.. خطة إنزاجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 04:26 مساءً - استقر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة القادسية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويحل الهلال ضيفًا على القادسية في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وسط حضور جماهيري مرتقب، حيث يتطلع “الزعيم” إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يسعى القادسية لاستثمار عاملي الأرض والجمهور والخروج بنتيجة تدعم موقفه في المنافسة.

ومن المنتظر أن يعتمد إنزاجي على الثلاثي سالم الدوسري وداروين نونيز وماركوس ليوناردو في الخط الأمامي، لما يمتلكونه من قدرات هجومية قادرة على صناعة الفارق.

تشكيل الهلال أمام القادسية

حراسة المرمى: بونو.

بينما يتواحد في خط الضهر: حمد اليامي – تمبكتي – بابلو ماري – هيرنانديز.

في خط الوسط: هوساوي – نيفيز – سيرجي سافيتش.

يقود خط الهجوم: سالم الدوسري – نونيز – ليوناردو.

موعد مباراة الهلال والقادسية

تقام مباراة الهلال ضد القادسية اليوم الخميس 29 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في08:30 مساءً بتوقيت السعودية.