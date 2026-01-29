اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2025/2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 04:26 مساءً - اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 برقم الجلوس وذلك مساء أمس الأربعاء حيث بلغت نسبة النجاح العامة 88.7%، في مؤشر يعكس استقرار المنظومة التعليمية وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي بين طلاب المحافظة.

تصريحات محافظ الدقهلية بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ الدقهلية أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المنظومة التعليمية وتوفير مناخ آمن ومستقر داخل المدارس، وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمدارس والمعلمين والطلاب، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والتحصيل الدراسي.

وأوضح اللواء طارق مرزوق أن تهيئة الأجواء المناسبة خلال فترة الامتحانات تمثل أولوية قصوى، لما لها من دور أساسي في تحقيق العدالة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص مؤكدًا المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية بجميع الإدارات على مستوى المحافظة.

تصريحات وكيل الوزراة بشأن سير الامتاحنات

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن امتحانات الشهادة الإعدادية سارت في أجواء من الانضباط والالتزام، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد المنظمة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأضاف أن لجان التصحيح راعت الدقة الكاملة في مراجعة أوراق الإجابة مع تطبيق معايير موحدة تضمن حصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، مشددًا على استمرار تطوير آليات العمل داخل الكنترولات بما يعزز الثقة في نتائج الشهادة الإعدادية.