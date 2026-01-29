بطرق مجانية.. كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد أنجولا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 04:26 مساءً - تتجه الأنظار اليوم صوب صالة المغطاة في رواندا لمتابعة اللقاء الحاسم بين منتخب المغرب ومنتخب أنجولا، ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد.

ويسعى المنتخب المغربي لانتزاع فوز استراتيجي يضمن له إنهاء مشواره القاري في مركز متقدم، وتعويض خروجه من سباق المربع الذهبي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

ما هي القناة الناقلة لمباراة المغرب ضد أنجولا ؟

للباحثين عن تغطية مجانية وبجودة فائقة، تواصل شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" القيام بدورها كبوابة حصرية لنقل كافة فعاليات البطولة الإفريقية 2026 لعام 2026.

ويمكنكم استقبال إشارة البث المباشر لمواجهة المغرب وأنجولا عبر قناة ON Time Sports 2، التي خصصت استوديو تحليلي كامل لرصد المباراة.

كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد أنجولا

تُنقل المواجهة مجانًا عبر قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد عبر قناة ON Time Sports 2 HD، كما يتوفر البث المباشر لدي الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على الإنترنت.

كما يتاح أيضاً مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس على موقع فيسبوك.