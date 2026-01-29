رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 08:19 مساءً - بين أروقة ملعب نادي الفتح بالأحساء تتجدد الآمال وتتصادم الطموحات مساء اليوم الخميس، حيث يحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على النموذجي في موقعة كروية تأتي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري روشن للمحترفين، وفي الفقرات التالية نوضح تفاصيل مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد بث مباشر.

ضيوف المباراة يخوضون اللقاء اليوم وعينهم على النقاط الثلاث لتعزيز رصيدهم البالغ 30 نقطة في المركز السادس لمطاردة فرق الصدارة وتقليص الفوارق النقطية، بينما يخطط أصحاب الأرض القابعون في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، لاستغلال الدعم الجماهيري الكبير لإسقاط العميد وتحسين وضعيتهم في سلم الترتيب العام للمسابقة.

مع العلم أنّ المواجهة الفنية بين الفريقين تتسم دائمًا بالندية، خاصة وأن الاتحاد يبحث عن استمرارية نغمة الانتصارات التي بدأت تعود للفريق تدريجيًا، في حين يمتلك الفتح عناصر قادرة على صناعة الفارق وقلب التوقعات أمام الكبار.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم

عبر التغطية الحصرية والشاملة، تتولى شبكة قنوات ثمانية الفضائية مهمة نقل أحداث مباراة الاتحاد والفتح، حيث خصصت قناة ثمانية 1 لتكون الناقل الرسمي للمباراة.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفتح عبر الإنترنت مجانًا؟

وفرت الشبكة خيارات تقنية مرنة لمتابعة مباراة الاتحاد والفتح عبر تطبيقات ثمانية وجاكو للبث المباشر، لضمان وصول المحتوى الرياضي لكافة الجماهير حول العالم وبشكل مجاني.

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

استقرت لجنة المسابقات على إقامة هذه المباراة اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون عشاق الكرة في دولة الإمارات على موعد مع الإثارة عند الساعة السابعة مساءً، لتبدأ معها ملحمة كروية ينتظرها الكثيرون.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح 2026

يمكن للجمهور ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة اللقاء عبر قمر نايل سات على التردد 12360 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، أو عبر قمر عرب سات من خلال التردد 11919 باستقطاب أفقي، وهي الترددات التي تضمن جودة بث مستقرة لمتابعة كل تفاصيل المواجهة المرتقبة بين القطبين.