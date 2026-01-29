حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 09:29 مساءً - في ليلة يبحث فيها ليوث العاصمة عن استعادة كبريائهم المفقود يحل نادي الشباب ضيفًا على ملعب الحزم في مدينة الرس ضمن فعاليات الأسبوع التاسع عشر من دوري روشن السعودي، ويدخل أصحاب الأرض اللقاء متسلحين بعاملي الأرض والجمهور في محاولة لرد الاعتبار بعد خسارة مباراة الدور الأول.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والحزم يلا شوت بلس بدون تقطيع بأعلى دقة في البث بجودة عالية hd

يسعى الشباب في لقاء الحزم الليلة لتكرار تفوقه السابق حينما حسم مواجهة الذهاب بهدف نظيف، فهو يُراهن على خبرة لاعبيه للخروج بنقاط المباراة كاملة والابتعاد عن مناطق القلق في جدول الترتيب العام للمسابقة.

كما أنّ المواجهة الفنية بين الفريقين تبدو متكافئة من حيث الرغبة في إحداث الفارق، فالحزم يطمح في تحسين صورته وتحقيق مفاجأة أمام الضيوف، في حين يقاتل الشباب لتأكيد أن تعثره في الجولات الماضية كان مجرد سحابة صيف عابرة.

موعد مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي

تقرر انطلاق هذه المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، حيث تبدأ الإثارة في تمام الساعة:

السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

سيكون عشاق الكرة في القاهرة على موعد مع ركلة البداية في السادسة والنصف مساءً.

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والحزم اليوم

تتولى شبكة قنوات ثمانية الرياضية مهمة النقل الحصري لهذا اللقاء عبر شاشتها، مع توفير تغطية متكاملة تشمل استوديو تحليليًا يسبق انطلاقة المباراة لرصد آخر التشكيلات والمستجدات الفنية.

كيف تشاهد مباراة الشباب والحزم عبر الإنترنت؟

يمكن للمشجعين متابعة البث المباشر لمباراة الشباب والحزم بجودة فائقة من خلال تطبيق ثمانية الرسمي الذي يضمن للمتابعين تجربة رقمية فريدة تواكب كل لحظة من لحظات التنافس.

من هو معلق مباراة الشباب والحزم في دوري روشن؟

اختارت إدارة قنوات ثمانية الواصف الرياضي سليمان الشريف ليكون صوتًا لمباراة الشباب والحزم؛ حيث سيتولى مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة، ومن المتوقع أن يضفي نبرة حماسية على اللقاء نظرًا لأهمية النقاط الثلاث لكلا الطرفين وقدرته على تحليل مجريات اللعب بصورة شيقة تضع القارئ في قلب الحدث.