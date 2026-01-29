علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد تونس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 09:29 مساءً - يخوض منتخب تونس لكرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الجزائر، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية.

وتُقام المباراة على صالة BK Arena بمدينة كيجالي، في لقاء مرتقب يسعى خلاله المنتخبان لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة القارية.

وتشهد بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد مشاركة نخبة منتخبات القارة، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026، وسط منافسة قوية على اللقب.

صراع التأهل إلى النهائي

يتأهل الفائز من مواجهة تونس والجزائر إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 31 يناير 2026، لملاقاة المتأهل من مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في نصف النهائي الآخر.

القناة الناقلة لمباراة تونس ضد الجزائر

من المقرر أن تُذاع مباراة تونس والجزائر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عبر شاشة قناة ON Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

موعد مباراة الجزائر ضد تونس في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

تنطلق مباراة تونس والجزائر اليوم الخميس 29 يناير 2026:

الساعة 6:00 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.