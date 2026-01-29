حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 09:29 مساءً - بين طموح بني قادس وعنفوان الزعيم تتجه بوصلة الكرة السعودية الليلة صوب ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يحل الهلال ضيفًا على القادسية في قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن، وفيما يلي تفاصيل مواجهة الهلال والقادسية اليوم.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والقادسية الأسطورة مباشر في دوري روشن اليوم بجودة عالية الصورة بدون تقطيع في البث

الهلال يرتدي ثوب الصدارة برصيد 45 نقطة، مدفوعًا برغبة عارمة في مداواة جراح التعادل الأخير أمام الرياض، بينما يخطط القادسية صاحب المركز الرابع بـ 39 نقطة لتفجير مفاجأة مدوية تسلط الضوء على أحلامه المشروعة في اقتحام مثلث الكبار.

تكتيكيًا، تبرز المواجهة كصراع بين استقرار الهلال الذي يقوده سيموني إنزاجي بأسلوبه الهجومي الكاسح، وبين تنظيم القادسية الدفاعي الذي أثبت صلابته في الدور الأول، وسيكون على دفاع بنو قادس الحذر من ترسانة الهلال الهجومية، فيما يراهن أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة السريعة والتحولات الخاطفة لإرباك حسابات الزعيم في ليلة قد تعيد رسم خارطة المنافسة على اللقب أو تؤكد سطوة الهلال على القمة.

موعد مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن

تُطلق صافرة البداية لهذه الموقعة المرتقبة مساء اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما يكون الموعد عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وللمتابعين في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون الانطلاقة في تمام الساعة 9:30 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد القادسية اليوم

تنفرد شبكة قنوات ثمانية الفضائية ببث أحداث مباراة الهلال والقادسية عبر قناة ثمانية 1 بشكل حصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين الرياضيين، كما تتيح الشبكة للجمهور متابعة المباراة عبر تطبيق ثمانية الرسمي بجودة عالية تضمن تجربة مشاهدة رقمية متكاملة تواكب أحداث المباراة لحظة بلحظة.

معلق مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

أسندت إدارة القنوات مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة الهلال والقادسية للمعلق المتألق عبدالله الحربي، الذي سيتولى ميكروفون المباراة لإضفاء مزيد من الإثارة والحماس على مجرياتها، حيث ينتظر الجمهور وصفًا دقيقًا يعكس قيمة النجوم المتواجدين فوق أرضية الميدان.

تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية

من المنتظر أن يدخل الهلال اللقاء بتشكيلة هجومية يقودها كل من: