رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس صوب المنطقة الشرقية، حيث يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام صدامًا كرويًا ناريًا يجمع بين القادسية المتوهج والهلال المتصدر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين، ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بنشوة الانتصارات السبعة المتتالية وسجل خالٍ من الهزائم في آخر 8 مباريات، فيطمحون في استغلال تعثر الهلال الأخير أمام الرياض لتقليص الفارق واقتحام المربع الذهبي بقوة.

يسعى الزعيم لإثبات أن تعادله الأخير لم يكن إلا كبوة جواد معتمدًا على سجله المرعب خارج الديار هذا الموسم حيث حقق 14 انتصارًا في مختلف المسابقات؛ مما يجعلنا أمام مواجهة تكسير عظام بين طموح القادسية وخبرة الهلال العريضة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد القادسية اليوم

تنفرد شبكة قنوات ثمانية الرياضية ببث مباراة الهلال والقادسية حصريًا عبر قناة ثمانية 1 مع توفير استوديو تحليلي خاص يواكب أحداث القمة.

كيف تشاهد مباراة الهلال والقادسية عبر الإنترنت؟

تتيح الشبكة للمشجعين إمكانية متابعة مباراة الهلال والقادسية عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية الرسمي بجودة عالية لضمان عدم تفويت أي لحظة من الإثارة الكروية.

معلق مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

أسندت إدارة القنوات مهمة الوصف والتعليق على هذه المباراة الكبرى للمعلق عبدالله الحربي الذي سيضع المشاهدين في قلب الحدث عبر ميكروفون ثمانية، مرافقًا النجوم فوق أرضية الميدان بصوته وحماسه المعهودين.

حكم مباراة الهلال والقادسية اليوم

لضمان العدالة التحكيمية في هذه المواجهة الحساسة، استعانت لجنة الحكام بطاقم دولي برازيلي:

يقوده الحكم الشهير رافائيل كلاوس.

يعاونه أليكس أنغ ودانييلو مانيس.

يتولى ديان مونيز إدارة غرفة تقنية الفيديو.

موعد مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن

تُقام مباراة الهلال والقادسية اليوم الخميس 29 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون الموعد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع للهلال والقادسية

من المتوقع أن يبدأ الهلال بكتيبة يقودها العناصر التالية:

الحارس الربيعي.

تمبكتي وثيو هيرنانديز في الدفاع.

رباعي وسط ناري يضم سافيتش ونيفيز وسالم الدوسري ومالكوم.

ثنائي الهجوم ليوناردو ونونيز.

أما القادسية فيراهن على خبرة ناتشو في الدفاع، والجوير في الوسط، مع الاعتماد على كوينونيس وآل سالم في الخط الأمامي لهز شباك الضيوف.