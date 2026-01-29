لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 09:29 مساءً - تحتضن أرضية ملعب الرس مساء اليوم فصلًا جديدًا من فصول الإثارة في دوري روشن السعودي، حينما يستقبل نادي الحزم نظيره الشباب في مواجهة يغلب عليها صراع الأرقام والرغبة الجامحة في تصحيح المسار، وتدخل كتيبة الحزم اللقاء وهي تعاني من عقدة تاريخية أمام الليوث؛ لذا سنتطرق إلى تفاصيل تلك المباراة الحاسمة في الفقرات التالية.

تشير إحصائيات المواجهات السابقة بين الفريقين إلى تفوق كاسح للشباب الذي حقق الفوز في آخر 9 مواجهات مباشرة جمعت الفريقين؛ مما يضع أصحاب الأرض أمام تحدٍ نفسي وفني لكسر هذه السلسلة، خاصة وأن الحزم استقبل الأهداف أولًا في آخر 6 مباريات خاضها.

ويدخل الشباب المباراة وهو يمتلك أسبقية معنوية كبيرة، ليس فقط بسبب تاريخ المواجهات، بل لكونه الفريق الذي اعتاد على هز الشباك أولًا في مبارياته ضد الحزم، ورغم تراجع ترتيب الفريق هذا الموسم ووجوده في المركز الرابع عشر، إلا أن لغة الأرقام تمنحه الأفضلية في ملعب الرس الذي شهد فوز الشباب في آخر 4 زيارات متتالية.

ويبدو أن المدرب الشبابي سيعتمد على توهج كارلوس جونيور في المقدمة، بينما سيعول الحزم بشكل أساسي على مهارات الجزائري أمير سعيود الذي يعد مفتاح اللعب الأول وصانع الألعاب الأبرز في تشكيلة النموذجي.

موعد مباراة الحزم والشباب اليوم

ضربت صافرة البداية موعدًا مع الجماهير في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما تنطلق في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وللمتابعين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون الموعد عند الساعة 8:30 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والحزم

يمكن للجمهور ضبط أجهزة الاستقبال على ترددات شبكة قنوات ثمانية الرياضية التي تملك حقوق البث المباشر والحصري، وتوفر الشبكة خدمة البث الرقمي عبر تطبيق ثمانية الرسمي، مما يسمح للمشجعين بمشاهدة المباراة بجودة عالية وتغطية حية لكافة التفاصيل الفنية والإحصائية فور حدوثها.

تشكيلة الشباب والحزم المتوقعة

من المتوقع أن يدخل الحزم اللقاء برسم تكتيكي يعتمد على تكثيف المناطق الدفاعية عبر طريقة (5-3-2) بوجود فاريلا في حراسة المرمى وسعيود في خط الوسط، أما الشباب فمن المرجح أن يحافظ على توازنه الهجومي المعتاد للضغط منذ البداية، خاصة وأن الفريق يمتلك معدل أهداف متوقعة يصل إلى 1.47 في المباراة الواحدة.