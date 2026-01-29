اضبطها بأقوى إشارة…تردد قناة Power Movies لمتابعة أجدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 09:29 مساءً - تعد قناة Power Movies واحدة من القنوات الفضائية التي نجحت في جذب عشاق الأفلام الأجنبية خاصة محبي أفلام الأكشن والإثارة والمغامرات حيث تعتمد القناة على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية على مدار اليوم مع ترجمة واضحة تساعد المشاهد على الاستمتاع بالتفاصيل الكاملة للأحداث.
وتتميز القناة بعرض أفلام حديثة نسبيًا إلى جانب أعمال سينمائية شهيرة حققت نجاح عالمي ما جعلها خيار مفضل لدى فئة كبيرة من متابعي السينما الأجنبية خاصة أنها قناة مجانية لا تتطلب أي اشتراك شهري.
محتوى قناة Power Movies
تركز القناة بشكل أساسي على:
- أفلام الأكشن والمطاردات.
- أفلام الخيال العلمي والمغامرات.
- أفلام الإثارة والتشويق.
- بعض الأعمال الدرامية الأجنبية المميزة.
كما تحرص القناة على تقديم جودة مشاهدة مستقرة مع بث متواصل دون فواصل طويلة وهو ما يمنح تجربة مشاهدة ممتعة لعشاق الأفلام.
تردد قناة Power Movies على نايل سات
يمكن استقبال قناة Power Movies عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11785
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
طريقة تثبيت قناة Power Movies على الرسيفر
لإضافة القناة يدويًا على جهاز الاستقبال اتبع الخطوات التالية:
- اضغط على زر Menu من الريموت.
- اختر التركيب أو Installation.
- انتقل إلى البحث اليدوي.
- حدد القمر الصناعي نايل سات.
- أدخل بيانات التردد كما هو
- اضغط بحث وانتظر حتى انتهاء التحميل.
- احفظ القناة لتظهر ضمن قائمة القنوات.