رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 09:29 مساءً - على ملعب بريدة تتجدد طموحات العالمي في ليلة يبحث فيها عن تقليص المسافات نحو قمة دوري روشن، حيث يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على فريق الخلود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في مواجهة يرفع فيها رفاق رونالدو شعار الخطأ ممنوع، فالفريق الذي يستقر في المركز الثالث برصيد 40 نقطة يطارد الأهلي والمنفرد بالصدارة نادي الهلال، ولا بديل أمامه سوى حصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في المنافسة.

في مباراة اليوم أمام العالمي يتمسك أصحاب الأرض "الخلود" بفرصة الخروج بنتيجة إيجابية تُحسن وضعهم في جدول الترتيب وتبعدهم عن مناطق الخطر، مستلهمين الروح من جماهيرهم في واحدة من أصعب اختبارات الموسم أمام ترسانة النصر الهجومية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخلود اليوم

مباراة النصر والخلود منقولة حصريًا عبر شاشة قناة ثمانية 1 (Thmanyah 1) التي حصلت على حقوق بث منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم، حيث توفر القناة تغطية مجانية وشاملة للحدث بجودة عالية لضمان وصول المتعة لكل بيت عربي.

كيف تشاهد مباراة النصر والخلود عبر الإنترنت؟

يمكن للمشجعين متابعة مباراة النصر والخلود عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية أو تطبيق جاكو، وهو ما يمنح مرونة كبيرة للمشاهدين حول العالم لمؤازرة الأصفر في رحلة بحثه عن اللقب المفقود.

موعد مباراة النصر والخلود في الدوري السعودي 2026

تتجه أنظار المتابعين صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة مساء اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث من المقرر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة النصر والخلود والقنوات الناقلة

سيكون الجمهور على موعد مع الإثارة والوصف التفصيلي لأحداث مباراة النصر والخلود بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي الذي سيتولى مهمة التعليق عبر قناة ثمانية واضعًا المشاهد في قلب الحدث بنبرته الحماسية المعهودة.

وسيسبق اللقاء استوديو تحليلي يستعرض كافة الأرقام والإحصائيات وتاريخ المواجهات بين الفريقين، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في تشكيلتي الخلود والنصر.